ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin: 20 ülke Ukrayna’ya yeni silah yardımında bulunacak

Ukrayna'ya yapılacak destek konusunda katılımcı ülkelerin kararlılığına değinen Austin, "Ukrayna'ya ek yardımlar konusunda oldukça memnun edici duyurular da oldu. 20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacağını duyurdu. Birçok ülke kritik derecede ihtiyaç duyulan top mermisi, kıyı savunma sistemleri, tank ve diğer zırhlı araçlar hibe ediyor." dedi.

Austin, Ukrayna'nın kıyılarını savunması için bu ülkeye Harpoon füzeleri ve lançerlerini vereceğini duyuran Danirmarka'ya ve Ukrayna ordusuna, tank, roket ve helikopter vermeyi taahhüt eden Çekya'ya teşekkür etti.