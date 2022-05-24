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Son dakika: NATO'dan flaş Türkiye açıklaması! Başaracağımıza güveniyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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Son dakika: NATO’dan flaş Türkiye açıklaması! Başaracağımıza güveniyorum

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da stratejik hedeflerine ulaşamadığını vurguladı. Türkiye'nin NATO tepkilerine de değinen Stoltenberg, "Türkiye ile masaya oturmamız ve endişelerini gidermemiz gerekli, bunu başaracağımıza güveniyorum" dedi.

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