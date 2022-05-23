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Son dakika: Maymun çiçeğinde ilk zorunlu karantina! İngiltere duyurdu: Vakalar yükselecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Son dakika: Maymun çiçeğinde ilk zorunlu karantina! İngiltere duyurdu: Vakalar yükselecek

Son dakika haberi... Dünya genelinde 15 ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı yayılırken, İngiltere'deki sağlık yetkilileri vaka sayısında artış beklendiğini duyurdu. Ülkede yakın temaslı kişilere 21 gün boyunca kendilerini tecrit etmeleri önerilirken hastalığın cinsel ağlar yoluyla yayılmış olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Belçika  hastalığın yayılmasını engellemek için üç haftalık karantina uygulayan ilk ülke oldu.

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