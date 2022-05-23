Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği virüsünün ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Ülkemizde virüsün olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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