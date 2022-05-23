23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesinde görülen maymun çiçeği virüsünün ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Ülkemizde virüsün olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:27
  • 1
  • 10
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği hakkında açıklamalarda bulundu. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna maymun çiçeği hastalığı konusunda müsterih olunması çağrısında bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

  • 3
  • 10
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.

  • 4
  • 10
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.

  • 5
  • 10
Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maymun çiçeği hastalığı belirtileri nedir?

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.