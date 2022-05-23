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Bebek hayalini gerçekleştirdi! 2 sene önce ölen kocasından hamile kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Bebek hayalini gerçekleştirdi! 2 sene önce ölen kocasından hamile kaldı

İngiliz Lauren McGregor (33), 2 sene önce beyin kanseri sebebiyle hayatını kaybeden eşi Chris'ten hamile kaldı. Kanser tedavisinden önce kısır kalma tehlikesi olduğu için sperm hücrelerini donduran Chris'in vefatının ardından Lauren bebek hayalini gerçekleştirdi. Şimdi bebek bekleyen Lauren, gelecekte kocasından kalan spermlerle bebeğine kardeş istiyor.

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Lauren (33) ve Chris McGregor (37) çiftinin hayatı 2013'te bir hastalık teşhisiyle değişti. Chris beyin kanserine yakalanmıştı. Doktorların önerisiyle 2017'de spermlerini dondurdu. İyileşince Lauren ile çocuk sahibi olma hayali kuruyordu.

CİDDİ ORANDA KISIR KALMA RİSKİ VARDI

Tedavisinde büyük oranda kısır kalma riski vardı. Ancak Chris, 2020'de öldü. Eşi Lauren hayallerinin yarım kalmasını istemedi.

ANNE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Chris'in spermlerini alıp tüp bebek tedavisine başladı ve hamile kaldı. Şimdi Chris'in çocuğunu doğurmak için gün sayıyor.

İLERİDE KARDEŞ YAPACAK

Dondurulmuş dört embriyo daha var. Lauren bu sayede ileride bebeğine kardeş yapmayı da planlıyor.

"BANA KALAN EN ANLAMLI PARÇA"

Lauren, "Bebeğim, Chris'ten bana kalan en anlamlı parça" diyor.

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