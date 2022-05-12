Kuzey Kore ilk resmi koronavirüs vakasını açıkladı! Acil durum ilan edildi
Dünya genelinde milyonlarca can kaybına neden olan koronavirüs Kuzey Kore'de de görüldü. Koronavirüs salgınının ilk günlerinden beri sert tedbirler uygulayan Kuzey Kore'de ilk vakaya rastlandı. Kuzey Kore'de tespit edilen ilk kovid-19 vakasından sonra acil durum ilan edildi.
Pandeminin başından bu yana, ülke sınırlarında katı tedbirler uygulayan Kuzey Kore'de, başkent Pyongyang'daki ateşli hastalardan alınan örneklerde koronavirüse rastlandı.
Kaç kişinin hasta olduğu belirtilmezken, vakaların Omicron BA.2 varyantı olduğu açıklandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil üst düzey yetkililer, salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda "maksimum acil salgın önleme sistemi"ni uygulayacaklarını duyurdu.
Kim Jong-un, ülkedeki tüm il ve ilçeler için kapanmaya çağırdı.
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