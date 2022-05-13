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Kuzey Kore'de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

Kuzey Kore'deki ilk koronavirüs tespitinin ardından acı haberler de gelmeye başladı. Kim Jong-un yaptığı açıklamada vatandaşlarını tedbirlere uymaları konusunda uyardı. 6 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "Bedeli ağır olur" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:34
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Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

Devlet televizyonu Omicron varyantı tespit edilen 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Aynı haberde 187 bin kişinin ateş gibi şikayetler nedeniyle karantina aldığında olduğu da kaydedildi. Kuzey Kore daha önce hiç Covid-19 ölümü görülmediğini iddia etse de gözlemciler, virüsün ülkede uzun süredir var olduğuna inanıyor.

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Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

Yayınlanan haberde başkent Pyongyang'da salgın olduğu ve karantina önlemlerinin uygulanacağı duyuruldu. Net vaka sayısı açıklanmazken ülke genelinde ise 350 bin civarında kişinin bazı semptomlar gösterdiği ifade ediliyor.

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Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

Perşembe günü ülkenin lideri Kim Jong-un'un "ulusal acil durum" ilan ederek salgını bitirme sözü vermişti. Buna göre virüsün yayılmasını engellemek için yerel kapanma uygulamaları ve işyerlerinde toplanmaya yönelik sınırlamalara gidilecek. Güney Kore hükümeti, vakalar üzerine Kuzey'e insani yardım teklifini yenilediğini söyledi. Pyongyang'dan henüz yanıt gelmedi.

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Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

ÖNLEMLER YÜZÜNDEN ÜLKE AÇLIKTAN KIRILIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs pandemisi ve tayfunların neden olduğu gıda sıkıntısını iyileştirmek için önlem alınması çağrısında bulunmuştu. Kuzey Kore'de uzun süreli gıda kıtlığı endişesi nedeniyle hükümet çalışanları ve fabrika işçileri kuraklıkla mücadeleye katılmak için ülkenin dört bir yanındaki tarım bölgelerine gönderildi.

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Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

Rodong Sinmun gazetesi, "Kamu bilincini artırmak ve kuraklıktan kaynaklanan mahsul hasarlarını önceden önlemek için mevcut tüm yetenekleri harekete geçirmek için sistematik çabalar sürüyor" dedi.