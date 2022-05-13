Kuzey Kore’de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur

ÖNLEMLER YÜZÜNDEN ÜLKE AÇLIKTAN KIRILIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, koronavirüs pandemisi ve tayfunların neden olduğu gıda sıkıntısını iyileştirmek için önlem alınması çağrısında bulunmuştu. Kuzey Kore'de uzun süreli gıda kıtlığı endişesi nedeniyle hükümet çalışanları ve fabrika işçileri kuraklıkla mücadeleye katılmak için ülkenin dört bir yanındaki tarım bölgelerine gönderildi.