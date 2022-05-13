13 Mayıs 2022, Cuma
Kuzey Kore'de koronavirüs ölümleri başladı! Kim Jong-un uyardı: Bedeli ağır olur
Kuzey Kore'deki ilk koronavirüs tespitinin ardından acı haberler de gelmeye başladı. Kim Jong-un yaptığı açıklamada vatandaşlarını tedbirlere uymaları konusunda uyardı. 6 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "Bedeli ağır olur" ifadesini kullandığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:34
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