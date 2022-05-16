Kuzey Kore’de virüs paniği! Salgının sorumlusu bulundu! Kim Jong köşeye sıkıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un sık sık düzenlettiği devasa askeri geçit törenlerinde ülkesinin sahip olduğu gücü sergilemek ve bununla övünmekle ünlü. Ancak Kim'in bu merakı ona çok pahalıya patlamış gibi görünüyor…

Koronavirüs salgınının başından beri ülkede hiç vaka olmadığını açıklayan, halkını aşılamayan ve salgın konusunda sınırlarını kapatmak dışında tedbir almayan Kuzey Kore şu anda yeni ortaya çıkan bir vaka patlaması ve beraberinde gelen ölümlerle sarsılmış durumda.