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Son dakika: Almanya’da camiye boyalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Almanya’da camiye boyalı saldırı

Son dakika haberi... Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii’ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildi.

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