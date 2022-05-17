Ukrayna'dan "Rusya ile müzakere" açıklaması! Süreç askıya alındı
Rusya-Ukrayna savaşındaki gidişat ve müzakere çalışmaları hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Savaşın 82. gününde açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile müzakere sürecinin askıya alındığını duyurdu.
Podolyak, yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.
Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını kaydeden Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.
Podolyak, şu ifadeleri kullandı:
"Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."
ZELENSKİY NE DEDİ?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti. Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.
YÜKSEK RİSKLER VAR
Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.
SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİ
İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.
Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.
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