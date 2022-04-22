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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya-Ukrayna müzakeresi açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Rusya-Ukrayna müzakeresi açıklaması

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan müzakere açıklaması geldi. Macron, "Putin ile konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak." dedi.

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