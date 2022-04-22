Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler durakladı: Ukrayna'ya yaptığımız teklif yanıtsız kaldı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes müzakerelerinin durakladığını ifade etti. Lavrov müzakerelerin yavaşlamasında ilişkin "Beş gün önce Ukraynalı müzakerecilere teslim ettiğimiz ve o sırada alınan yorumları dikkate alarak formüle ettiğimiz teklif cevapsız kaldı." ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkese yönelik müzakerelerin durakladığını söyledi.
Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MÜZAKERELERDE DURDU
Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakerelerin yavaş ilerlediğini belirten Lavrov, "Müzakereler yapıyorduk, şimdi durakladı. Çünkü beş gün önce Ukraynalı müzakerecilere teslim ettiğimiz ve o sırada alınan yorumları dikkate alarak formüle ettiğimiz teklif cevapsız kaldı." ifadelerini kullandı.
"TEKLİF ALMADIK"
Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Moskova'nın teklifleri sorulduğunda "teklif almadıklarını" söylediğini hatırlatarak, "Duruma ne kadar hakim olduğunu yargılamak bana düşmez ama bu, 'müzakereler' olarak adlandırılan sürecin nerede olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.
KADERLERİNE BOYUN MU EĞDİLER?
Bakan Lavrov, her gün, devlet başkanı ve danışmanlar da dahil olmak üzere Ukraynalı temsilcilerin, "müzakerelere ihtiyaç duymadıklarını, kaderlerine boyun eğdiklerini" öne süren açıklamalarını duymanın kendisi için garip olduğunu dile getirdi.
"ASIL MESELE GARANTİLERİN ÖZÜ"
Müzakere formatındaki ilk temaslarda Ukrayna tarafının güvenlik garantilerinin bir grup yabancı ülke tarafından verilmesini istediğini hatırlatan Lavrov, "Kağıt üzerinde bu ülkeleri listelemediler ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden bahsettiler hem Türkiye hem de Almanya'dan bahsettiler. Biz buna karşı değiliz. Asıl mesele bu garantilerin özünün ne olacağı ve bu garantilerin Ukrayna için kabul edilebilir olsa da başkaları için tehdit oluşturmamasıdır." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Mariupol'de Ukrayna güçlerinin yok edilmesinin tüm müzakereleri sona erdireceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, "Hiçbir ültimatoma müsamaha göstermeyiz." dedi.
Lavrov, Batı'nın, Ukrayna üzerinden Rusya'yı kontrol altına alma planının bozulmasından dolayı yaptırım kararları aldığını savunarak, "Batılı meslektaşlarımızın eylemleri, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası normları da dahil olmak üzere, kendilerinin temelini attıkları mevcut küreselleşme modelinin ilke ve normlarını tamamen göz ardı ettiklerini gösteriyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 22 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
- Tyson Fury - Dillian Whyte maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Tyson Fury Dillian Whyte maçı şifresiz mi yayınlanacak?
- Borsa çöktü mü, ne oldu? 22 Nisan Borsa devre kesici ne kadar, kaç dakika sürer? BORSA SON AÇIKLAMALAR...
- Engellilere 1.100 TL ikramiye var mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? TEFE-TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI...
- Bekçi alımı 2022 tarihleri açıklandı mı? 3 bin bekçi alımı bu yıl olacak mı? EGM ve PA DUYURU LİSTESİ...
- İşçiye ikramiye için tarih netleşti! Kamu işçisi çifte bayram yaşayacak! 2022 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman?
- KPSS 2022/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı atama ne zaman?
- OGM başvuru sonuçları son durum: İŞKUR 2022 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Bayram arefesi ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Bayram hangi günler idrak edilecek?
- Hırka-i Şerif Camii nerede? Hırka-i Şerif'e nasıl gidilir, ziyarete açıldı mı? Hırka-i Şerif'e giden otobüs hatları
- Kadir Gecesi 2022 tarihi: Diyanet Ramazan 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?