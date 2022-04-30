Müzakereler duruyor mu? Zelenskiy'den açıklama geldi: Tamamen durması büyük bir risk olur
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sürdürülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
YÜKSEK RİSKLER VAR
Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.
SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİ
İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.
Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.
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