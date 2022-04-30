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Müzakereler duruyor mu? Zelenskiy'den açıklama geldi: Tamamen durması büyük bir risk olur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
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Müzakereler duruyor mu? Zelenskiy’den açıklama geldi: Tamamen durması büyük bir risk olur

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile sürdürülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin tamamen durdurulması konusunda yüksek risklerin olduğunu belirtti. Polonyalı gazetecilere röportaj veren Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

YÜKSEK RİSKLER VAR

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir." dedi.

SİYASİ TİYATRO GÖSTERİSİ

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor." diye konuştu.

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurguladı.

900 KİŞİLİK TOPLU MEZAR

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

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