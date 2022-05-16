Savaşın en şiddetli olayı! Moskova kruvazörün batışı ses kayıtlarında
Rusya Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz’de batan Rus kruvazör gemisi Moskva, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmıştı. Ukrayna’nın vurduğu geminin batışının ardından Rusya, söz konusu geminin mühimmat patlaması sonucu battığını söylerken Ukrayna’nın ABD istihbaratının da yardımıyla gemiye Neptün füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Moskva kruvazörünün batış anlarının ardından bu kez mürettebatın panikle yardım istediği anların ses kayıtları ortaya çıktı.
O ANLARIN SES KAYDI YAYINLANDI
Ukrayna, Moskova kruvazörünü Neptün füzesiyle vurduğunu açıklamıştı. İçinde tahminen 510 kişinin olduğu geminin lokasyonunun, ABD istihbaratı tarafından sağlandığı iddia edilmişti.
Ukrayna gemisavar füzeleri tarafından 13 Nisan'da vurulan kruvazörün batmadan önceki anlarına ait görüntüler de servis edilmişti.
Kazaya uğrayan Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflarda, güvertenin altında yanan alevler ve gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakası ile birlikte sol tarafında hasar olduğunu görülmüştü.
İskele tarafına doğru yan yatan ve can kurtaran botlarının konuşlandırıldığı gemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük Rus gemisi olarak kayda geçmişti.
Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının ulaştığı yeni bir ses kaydı, Rus kruvazöründe yaşanan panik anlarını saniye saniye aktardı.
Kayıtta, vurulmasının ardından batmaya başlayan geminin mürettebatının, yardım için yanaşan bir römorköre gönderdiği yardım isteği yer aldı.
"GEMİ DEVRİLECEK"
Panik içinde yardım çağrısında bulunan mürettebatın sesindeki korku, anbean kaydedildi. Geminin su su seviyesinin altında iki delik olduğunu söyleyen Rus asker, acil yardım çağrısında bulundu. Geminin yan yatmaya başladığını aktaran ve acil yardım isteyen personel, panik içinde "Hareket edecek yer yok" derken yaşadığı korkuyu da gözler önüne serdi.
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