Savaşın en şiddetli olayı! Moskova kruvazörün batışı ses kayıtlarında

Ukrayna gemisavar füzeleri tarafından 13 Nisan'da vurulan kruvazörün batmadan önceki anlarına ait görüntüler de servis edilmişti.

Kazaya uğrayan Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflarda, güvertenin altında yanan alevler ve gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakası ile birlikte sol tarafında hasar olduğunu görülmüştü.

İskele tarafına doğru yan yatan ve can kurtaran botlarının konuşlandırıldığı gemi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana batırılan en büyük Rus gemisi olarak kayda geçmişti.

Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının ulaştığı yeni bir ses kaydı, Rus kruvazöründe yaşanan panik anlarını saniye saniye aktardı.

Kayıtta, vurulmasının ardından batmaya başlayan geminin mürettebatının, yardım için yanaşan bir römorköre gönderdiği yardım isteği yer aldı.