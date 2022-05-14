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SpaceX uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı! İşte fırlatma anının görüntüleri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2022
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SpaceX uzaya 53 Starlink uydusu fırlattı! İşte fırlatma anının görüntüleri

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu Kaliforniya'dan fırlatıldı. SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 uydu, Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'e ait roket aracılığıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden uzaya fırlatıldı.

SpaceX üretimi Falcon-9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden saat 15.07'de fırlatıldı.

SpaceX, uyduların başarıyla konuşlandırıldığını sosyal medyada paylaştı.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

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