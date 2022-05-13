Rusya'dan Azovstal’daki askerler hakkında açıklama! Silah bırakırlarsa çıkabilirler
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken açıklamalar da peş peşe geliyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Azovstal’daki askerler silah bırakırsa fabrikadan çıkabilirler" açıklamasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal fabrika sahasındaki Ukraynalı askerlerin silah bırakması halinde fabrikayı terk edebileceklerini söyledi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk'un, Azovstal'dan askerlerin tahliyesi için bir belge imzalamaya hazır olduklarına ilişkin yorumunu değerlendirdi.
Azovstal'dan tahliyelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimatları uyguladıklarını aktaran Peskov, "Putin, tüm sivillerin fabrikayı arzu ettikleri istikamette terk edebileceklerini söylemişti ve bu uygulandı." dedi.
Peskov, bölgedeki askerlere ilgili sürece yönelik, "Askerler de eğer silahlarını bırakırsa fabrikayı terk edebilirler ve ona göre muamele görecekler, yaralılar gerekli tıbbi yardımı alacaklar." ifadesini kullandı.
Rusya'nın kuşattığı Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Azovstal tesislerindeki tüm kadın, çocuk ve yaşlılar, 7 Mayıs'ta tahliye edilmişti.
RUSYA-FİNLANDİYA-NATO ÜÇGENİ
Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna gideceğini açıkladı. Devlet Başkanı Niinisto ve Başbakan Marin tarafından yapılan imzalı ortak açıklamada, Finlandiya'nın gecikmeden ittifaka başvuru yapması gerektiği belirtildi.
TARTIŞMALAR SONRASI FLAŞ HAMLE
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin ardından iki İskandinav ülkesi olan Finlandiya ve İsveç'te NATO'ya üyelik tartışmaları başladı.
Rusya'nın sert tepkilerine rağmen iki ülke de resmi başvuruda bulunacaklarının sinyalini gönderdi.
RESMİ KARAR 15 MAYIS'TA
İsveç ise NATO'ya katılıp katılmama konusundaki resmi kararı 15 Mayıs Pazar günü açıklayacak.
RUSYA KÜPLERE BİNDİ
Finlandiya'nın bu kararına Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rus sınır bölgelerine saldırıları bu bölgelerde güvenliği sağlayacak tedbirler gerektiriyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz" ifadelerini kullanıldı.
"İLİŞKİ KURMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Rusya, açıklamasının devamında "Rusya, Ukrayna konusuna mudahil olmak isteyen tüm taraflara en kararlı şekilde yanıt vermeye hazır. Yaptırım uygulanan Gazprom Germania ve diğer şirketler ile ilişki kurulması mümkün değil" dedi.
NATO'DAN DA FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Finlandiya'nın kararı ile ilgili NATO'dan da flaş bir yorum geldi. Yapılan açıklamada, "Finlandiya'nın üyeliğini hem NATO'nun hem de Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirir. Finlandiya'nın üyelik başvurusu yapmaya karar vermesi halinde NATO içinde memnuniyetle karşılanacaktır, üyelik süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır" sözlerine yer verildi.
RUSYA: ASKERİ MİSİLLEME YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru kararı, bu ülkenin dış politikasında "köklü bir değişiklik" olarak nitelendirildi.
Finlandiya'nın on yıllardır askeri bağlantısızlık politikasının, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrara hizmet ettiği ve Finlandiya'nın güvenliğini sağladığı belirtilen açıklamada, askeri faktörün rolünün sıfıra inmesinin Rusya ile Finlandiya arasındaki iş birliği ve ortaklığın temeli olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada, "Rusya'nın Finlandiya'ya karşı düşmanca niyeti olmadığına dair güvencesinin Helsinki'ye askeri bağlantısızlık politikasını sürdürmesinin avantajları konusunda ikna ettiği kaydedilerek, "Finlandiya tarafını ittifaka üye olmaktan başka bir alternatifin olmadığına şiddetle ikna eden NATO'nun amacı açıktır: Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek, ülkemize yönelik askeri bir tehdit için başka bir kanat oluşturmak." ifadeleri kullanıldı.
"HELSİNKİ, BÖYLE BİR HAREKETİN SORUMLULUĞUNUN VE SONUÇLARININ FARKINDA OLMALIDIR"
Finlandiya'nın topraklarını Rusya ile çatışma alanına çevireceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliği koruyarak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerine ciddi zarar verecek. Rusya, bu bağlamda ortaya çıkan ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacaktır."
Açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.
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