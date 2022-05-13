Rusya’dan Azovstal’daki askerler hakkında açıklama! Silah bırakırlarsa çıkabilirler

RUSYA KÜPLERE BİNDİ

Finlandiya'nın bu kararına Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Rus sınır bölgelerine saldırıları bu bölgelerde güvenliği sağlayacak tedbirler gerektiriyor. Finlandiya'nın NATO üyeliği kesinlikle Rusya için bir tehdit. Herkes Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan kaçınmak istiyor. NATO'nun genişlemesi Avrupa'yı veya dünyanın daha güvenli yapmaz" ifadelerini kullanıldı.

"İLİŞKİ KURMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Rusya, açıklamasının devamında "Rusya, Ukrayna konusuna mudahil olmak isteyen tüm taraflara en kararlı şekilde yanıt vermeye hazır. Yaptırım uygulanan Gazprom Germania ve diğer şirketler ile ilişki kurulması mümkün değil" dedi.