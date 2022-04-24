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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan NATO ve Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’dan NATO ve Türkiye açıklaması

Rusya ve Ukrayna savaşına dair Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'dan önemli mesajlar geldi. Haavisto, ülkesinin NATO üyeliğine yakın olduğunu açıkladı. Diğer yandan Haavisto, yine savaş üzerinden Türkiye ile ilgili dikkat çeken yorumlarda da bulundu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya karşı tutumunu ve Rusya ile ilişkileri değerlendirdi. Ayrıca Haavisto, Türkiye hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

"NATO'YA ÜYELİĞE YAKINIZ"

Haavisto, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkesinin NATO üyeliğine yakın olduğunu söyledi.

"BARIŞA GİDEN BİR YOL GÖRÜNMÜYOR"

Pekka Haavisto, bölgesel güvenliğe önem verdiklerini vurgulayarak, "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali, Finlandiya'yı güvenlik politikasının temelini yeniden değiştirmeye zorladı ve şimdi Finlandiya, NATO üyeliğini düşünüyor. Şimdi bunu düşünmeseydik, gelecekte Finlandiya'nın manevra alanı daralacaktı" şeklinde konuştu.

Haavisto, Ukrayna'da tarafların görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu savunarak, şu anda barışa giden bir yol görmediğini dile getirdi.

"EN ÖNEMLİ ROLÜ TÜRKİYE OYNADI"

Pekka Havisto, Türkiye'nin savaştaki tutumuna dikkat çekerek, "Şimdiye kadar Türkiye, müzakere temaslarının sürdürülmesinde en önemli rolü oynadı. Türkiye'nin kolaylaştırdığı müzakerelerde bir barış anlaşmasının olası unsurları ana hatlarıyla belirtildi. Rusya, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını kabul etmesi gerekiyor" diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN MARİUPOL SAVUNMASI BİR MUCİZE"

Haavisto, Mariupol'daki duruma değinerek, "Kiev yakınlarındaki Rusların ele geçirdiği şehirlerde neler olduğunu biliyoruz. Buça ve diğer şehirlerde ortaya çıkan vahşet derinden sarsıcı. Mariupol'daki sivillerin durumu haftalardır felaket düzeyine ulaştı" açıklamasında bulundu.

Haavisto ayrıca, Mariupol'un ele geçirilmesinin Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirterek, "Ukrayna ordusunun Mariupol'de bu kadar uzun süre dayanması bir mucizeydi. Ukraynalı güçlerin bir kısmı Mariupol'de savaşmaya devam ediyor" dedi.

"YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Pekka Haavisto, Rusya'ya yönelik yaptırımlara işaret ederek, "Savaş uzarsa, Batı yaptırımları sıkılaştıracak. Bu durumda Rusya'nın ekonomisi daha da zayıflar. Bu, Rusya'nın da çıkarına değildir" ifadelerine yer verdi.

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