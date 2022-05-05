NATO’dan İsveç’e koruma kalkanı! Üye olana kadar güvence verildi | İsveç ve Finlandiya ne zaman NATO’ya üyelik başvurusu yapacak?

İSVEÇ VE FİNLANDİYA NE ZAMAN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU YAPACAK?

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

RUSYA NATO'YU VE İLGİLİ ÜLKELERİ UYARDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.