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NATO'dan İsveç'e koruma kalkanı! Üye olana kadar güvence verildi | İsveç ve Finlandiya ne zaman NATO’ya üyelik başvurusu yapacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
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NATO’dan İsveç’e koruma kalkanı! Üye olana kadar güvence verildi | İsveç ve Finlandiya ne zaman NATO’ya üyelik başvurusu yapacak?

Rusya-Ukrayna savaşı daha tazeliğini korurken Avrupa sınırlarında yeni bir krize gebe olacak gelişme yaşandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyelik başvuru yapması durumunda, üye olana kadarki süreçte NATO'nun koruma sağlayacağını duyurdu. Peki, İsveç ve Finlandiya ne zaman NATO’ya üyelik başvurusu yapacak? Detaylar haberimizde...

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulunan Stoltenberg, İsveç'in muhtemel NATO üyeliği başvurusundan, üye olana kadarki geçiş sürecini değerlendirdi.

NATO'DAN İSVEÇ'E DESTEK

Söz konusu geçiş döneminde de İsveç'e NATO'nun koruma sağlayacağını aktaran Stoltenberg, "İsveç'in geçiş döneminde güvenlik ihtiyaçlarına çözüm bulacağımıza inanıyorum. Bu süreçte İsveç ile yapacağımız istişareler sonucu Baltık Denizi çevresinde NATO kuvvetlerinin varlığının artırılması gibi birçok yolla İsveç'e destek olacağız." dedi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA NE ZAMAN NATO'YA ÜYELİK BAŞVURUSU YAPACAK?

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

RUSYA NATO'YU VE İLGİLİ ÜLKELERİ UYARDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, daha önce yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını kaydetmişti.

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