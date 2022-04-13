Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olur mu? NATO'ya girerlerse ne olur? Çarpıcı değerlendirmeler: Rusya'yı…

Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaş Finlandiya ve İsveç'i harekete geçirdi. Kuzey ülkeleri İsveç ve Finlandiya'da NATO üyeliğine verilen halk desteği gün geçtikçe artarken iki ülkenin de yöneticileri katılım kararının kısa bir süre içerisinde verileceğini açıkladı. Finlandiya üyelik konusunun gündeme gelmesinin ardından Rus birlikleri ülke sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Rusya’yı daha da hırçınlaştırabilir. Şu süreçte ateşe benzin dökmekten başka da bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı. Olçar ise, "Rusya'nın görünen hedefleri dışında görünmeyen hedefleri var." dedi.

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