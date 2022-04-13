13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olur mu? NATO'ya girerlerse ne olur? Çarpıcı değerlendirmeler: Rusya'yı…

Finlandiya ve İsveç NATO’ya üye olur mu? NATO'ya girerlerse ne olur? Çarpıcı değerlendirmeler: Rusya'yı…

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2022 16:40
Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaş Finlandiya ve İsveç'i harekete geçirdi. Kuzey ülkeleri İsveç ve Finlandiya'da NATO üyeliğine verilen halk desteği gün geçtikçe artarken iki ülkenin de yöneticileri katılım kararının kısa bir süre içerisinde verileceğini açıkladı. Finlandiya üyelik konusunun gündeme gelmesinin ardından Rus birlikleri ülke sınırına askeri yığınak yapmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "Rusya’yı daha da hırçınlaştırabilir. Şu süreçte ateşe benzin dökmekten başka da bir işe yaramaz." ifadelerini kullandı. Olçar ise, "Rusya'nın görünen hedefleri dışında görünmeyen hedefleri var." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Finlandiya ve İsveç NATO’ya girerse...
Finlandiya ve İsveç NATO’ya girerse...
Polonya’da Rus diplomat krizi!
Polonya'da Rus diplomat krizi!
İngiltere: Kimyasal iddiaları doğrulayamadık
İngiltere: Kimyasal iddiaları doğrulayamadık
Kremlin’den Joe Biden’a cevap!
Kremlin'den Joe Biden'a cevap!
Bulgaristan’dan aşı sertifikası kararı!
Bulgaristan'dan aşı sertifikası kararı!
Zelenskiy neden Alman lideri istemedi?
Zelenskiy neden Alman lideri istemedi?
Finlandiya NATO’ya mı katılıyor?
Finlandiya NATO'ya mı katılıyor?
A Haber görüntüledi! Toplu mezarlar açılıyor
A Haber görüntüledi! Toplu mezarlar açılıyor
Vladimir Putin’den dünyayı korkutan hamle!
Vladimir Putin'den dünyayı korkutan hamle!
13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
13 kilometrelik Rus konvoyu nerede?
Biden’dan Putin’e soykırım suçlama!
Biden'dan Putin'e soykırım suçlama!
Rusya’ya Medvedçuk teklifi
Rusya'ya Medvedçuk teklifi
Daha Fazla Video Göster