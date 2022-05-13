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İsrail provokasyona devam ediyor! Cenaze öncesi polis güçlerini bölgeye sevk etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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İsrail provokasyona devam ediyor! Cenaze öncesi polis güçlerini bölgeye sevk etti

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni öncesinde Kudüs'teki güçlerini artırdığı bildirildi.

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