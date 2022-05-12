12 Mayıs 2022, Perşembe
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Rusya’nın sonraki hedefi Finlandiya mı? Finlandiya tarafsızlığı neden bıraktı? İlk resmi NATO çıkışı
Rus saldırısı ile başlayan Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken dünyanın gözü bu kez Avrupa'nın kuzeyinde. Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Başbakanının NATO üyeliğine başvurmaktan yana olduklarını duyurdu. Rusya'dan açıklama gecikmedi. Rusya hamleye simetrik bir karşılık verileceğini duyurdu. Peki Finlandiya Rus tehdidi altında mı? A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.