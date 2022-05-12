ABD’de ilginç olay: Pilotu bayılan uçağı deneyimsiz yolcu indirdi

Kuleyle iletişime geçtikten 4 dakika sonra radarda görünen uçak, hiçbir uçuş deneyimi olmadığı halde sakinliğini korumayı başaran ve direktifleri yerine getiren yolcu tarafından güvenli ve sorunsuz bir şekilde indirildi.O sırada kuleyle irtibatta olan American Airlines pilotunun şaşkın ifadeleri de ses kaydına yansıdı.