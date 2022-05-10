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Son dakika: Yunanistan'da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Yunanistan’da enflasyon 27 yıl sonra çift haneyi gördü

Son dakika haberi... Yunanistan’da yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve gıda maliyetlerini artırmasıyla 1995'ten bu yana ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı.

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