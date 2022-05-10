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Fransa'da tepki çeken 23 Nisan kutlaması! Çocuklar Atatürk'e secde etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Fransa’da tepki çeken 23 Nisan kutlaması! Çocuklar Atatürk’e secde etti

Fransa’da bir Türk okulunda, okul aile birliğinin 23 Nisan kutlamalarında çocuklara Atatürk'e secde yaptırdığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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