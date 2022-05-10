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Son dakika: Danimarka'da enflasyon krizi! 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Son dakika: Danimarka’da enflasyon krizi! 1984’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Son dakika haberi... Danimarka'da yıllık enflasyon, artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle nisanda yüzde 6,7'ye çıkarak 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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