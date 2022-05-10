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Litvanya Parlamentosu Ukrayna-Rusya savaşını 'soykırım' olarak tanıdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Litvanya Parlamentosu Ukrayna-Rusya savaşını ’soykırım’ olarak tanıdı

Son dakika haberi... Litvanya Parlamentosu oy birliğiyle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını "soykırım" olarak tanıma kararı aldı. Kararda tüm faillerin sorumlu tutulması ve uluslararası toplumun, Rusya'nın suçlarını soruşturmak için Özel Uluslararası Ceza Mahkemesi kurması gerektiğine vurgu yapıldı.

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