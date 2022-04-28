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Son dakika: Almanya'da 40 yılın enflasyon rekoru kırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2022
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Son dakika: Almanya’da 40 yılın enflasyon rekoru kırıldı

Son dakika haberleri... Almanya'da Nisan ayı enflasyonu son 40 yılın en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 7,4 oldu.

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