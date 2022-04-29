29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avrupa’yı enflasyon vurdu! Almanya’da aşevlerine talep patlaması

Avrupa’yı enflasyon vurdu! Almanya’da aşevlerine talep patlaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
ABONE OL
Avrupa’yı enflasyon vurdu! Almanya’da aşevlerine talep patlaması

Avrupa’da enflasyonun tarihi düzeylere yükselmesi ücretsiz yiyecek veren aşevlerine talebi arttırdı. Almanya’daki aşevlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Almanya'da enflasyonun 1981 yılından bu yana yaşanan en yüksek rakam olan % 7.4'e yükselmesi üzerine gıda ürünlerinde yükseliş devam ediyor. Pek çok gıda üreticisi yükselen enerji fiyatları sebebiyle de ürünlerine zam yapıyor. Tarihi enflasyon, artan gıda fiyatları ile savaş, Almanya'da aşevlerinde talep patlamasına sebep oldu. Tafel isimli aşevlerinin önünde uzun kuyruk oluştu.

'BU ZAMANA KADAR GÖRÜLMEMİŞ TALEP'

Almanya genelinde 960 şubesi bulunan Talef'in Başkanı Jochen Brühl, derneklerinin şu ana kadar görülmemiş taleple karşı karşıya olduğunu söyledi. Brühl, enflasyon, gıda fiyatlarındaki artış ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle derneğe yapılan bağışların da azaldığını ifade etti.

TEDARİK ZİNCİRİNİ SAVAŞ VEP PANDEMİ VURDU

Tedarik zincirinin savaş ve pandemi nedeniyle kesintiye uğradığını dile getiren Brühl, "Özellikle ayçiçeği yağı, un, makarna ve şeker almakta zorlanıyoruz. Tafel'e gıda bağışının azalmasında bir diğer etken de Ukrayna'ya çok fazla gıda maddesi gönderilmesi. Savaştan kaçanlar da bizden yemek talep ediyor" dedi.

BAĞIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ

5 binden az nüfusu olan bir kasaba olan Rheinland- Pfalz'daki Kusel'deki gıda bankasının Genel Müdürü Wolfram Schreinern de son 8 hafta içinde 100'den fazla yeni müşterinin gıda bankasını kullandığını söyledi. Frankfurt'un en büyük gıda bankasında uzun süredir çalışan bir gönüllü, die Zeit'e, süpermarketlerden yapılan bağışların son zamanlarda yüzde 60 ila 70 arasında düştüğünü söyledi.

AVRUPA'DA 29 ÜLKEDE VAR

Avrupa genelinde gıdaya erişim sağlayan bu tür örgütler oldukça yaygın. 29 Avrupa ülkesinde 300'den fazla Gıda Bankası var. İhtiyacı olanlara ücretsiz yiyecek sağlayan hizmete olan talep geçen aralıkta artmaya başladı. Şubat ayından bu yana ise yaşam maliyeti kriziyle birlikte keskin bir yükseliş yaşandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA