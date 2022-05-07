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Son dakika: Ukrayna duyurdu: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bini geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Ukrayna duyurdu: Savaşta ölen Rus asker sayısı 25 bini geçti

Son dakika haberi... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta yaşamını yitiren Rus asker sayısının 25 bini geçtiğini duyurdu.

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