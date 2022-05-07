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Son dakika: Kuzey Kore'den şüpheli füze denemesi! Japonya ve Güney Kore duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Kuzey Kore’den şüpheli füze denemesi! Japonya ve Güney Kore duyurdu

Son dakika haberine göre Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne "şüpheli" bir füze fırlattığını bildirdi. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 15. kez füze denemesi yapmış oldu.

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