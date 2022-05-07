Son dakika: Ukrayna video paylaşıp açıkladı: Bir Rus gemisini daha vurduk!

Ukrayna, bir TB2 SİHA'sı ile Yılan Adası'ndaki bir Rus çıkarma gemisini yok ettiğini iddia etti. Ukrayna ordusu gemiye yapılan saldırının görüntülerini de dünya ile paylaştı.

Çıkarma gemisinin bölgedeki birlikler için TOR uçaksavar füze sistemi sağladığı açıklandı.. Ukrayna'nın paylaştığı video görüntülerinde ayrıca adadaki bir binaya ve diğer yapılara yönelik saldırılar da yer alıyor.