Rusya’dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 2 savaş uçaklarını düşürdük

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 151 uçak, 112 helikopter, 742 insansız hava aracı, 290 hava savunma füze sistemi, 2 bin 854 tank ve zırhlı araç, 329 çok namlulu roketatar, 1338 obüs ve havan topu, 2 bin 683 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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