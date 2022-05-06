Rusya'dan Ukrayna savaşı hakkında flaş açıklama! 2 savaş uçaklarını düşürdük
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri aktardı. Askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alanı imha ettiklerini belirten Konaşenkov, Ukrayna'nın 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını da düşürdüklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.
Ukrayna'da Rus birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kramatorsk şehrinde 'Energomaşspetstal' fabrikası sahasında bulunan Ukrayna askeri birliklerine ait büyük bir mühimmat deposu yok edildi." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde Novotavriçeskoye yerleşim birimi yakınlarında bulunan Toçka-U taktik füze sisteminin de yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu aktararak, Ukrayna ordusuna ait 10 müstahkem mevkisi ile askeri teknik araçlar ve birliklerin bulunduğu alanların imha edildiğini kaydetti.
Rus hava muharebe taktik birliklerinin gece boyunca 24 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu belirten Konaşenkov, füze birliklerinin Donetsk'te Nikiforovka yerleşim birimi yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi, askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 5 alanı imha ettiğini aktardı.
Konaşenkov, topçu birliklerinin de 6 komuta noktası, 3 mühimmat deposu, 187 müstahkem mevkisi, 26 topçu bataryası, 41 askeri araç ve 280 kadar Ukraynalı güçleri yok ettiğini bildirdi.
Rus hava savunma sisteminin Luhansk'ta Preobrajennoye yerleşim birim yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 Su-25 ve 1 Mig-29 model savaş uçağı ile 4 Toçka-U balistik füzeyi düşürdüklerini belirten Konaşenkov, Harkiv, Donetsk, Luhansk ve Herson bölgelerinde 13 Ukrayna insansız hava aracının imha edildiğini aktardı.
Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 151 uçak, 112 helikopter, 742 insansız hava aracı, 290 hava savunma füze sistemi, 2 bin 854 tank ve zırhlı araç, 329 çok namlulu roketatar, 1338 obüs ve havan topu, 2 bin 683 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman kapanıyor? 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimi...
- İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: İtibarsızlaştırma operasyonuyla karşı karşıyayız
- YKS kaç gün kaldı? 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Bekçilik başvuru son gün ne zaman? EGM PA 2022 1. dönem bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ücreti...
- Green Card açıklanma tarihi heyecanla bekleniyor! 2022 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- MSB son dakika: Askerlik PCR testi kalktı mı? Askerlikte sev öncesinde zorunlu olan PCR testi uygulaması kalktı mı?
- Anneler Günü mesajları en güzel sözler! Anneler Günü hediyesi yazılacak sözler listesi | 2022 Anneler Günü kartı
- Anneler Günü hediye fikirleri: 2022 Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel, ucuz Anneler Günü hediye önerileri
- En düşük maaşlar arttı! Emekli ve memur 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? Oranlar netleşmeye başladı
- Mayıs ayı kira artış oranı son dakika: TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mayıs kira zammı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
- BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 6 Mayıs 2022 Kent, Rothmans, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- JTI sigara fiyatları güncel liste: 6 Mayıs 2022 Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?