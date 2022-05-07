Rus politikacı Andrey Turchak Ukrayna’daki gerçek niyetlerini açıkladı: Rusya sonsuza kadar burada

Herson, Rus kuvvetlerinin şehri ve çevresini kontrol altına alması ve tedarike engel olmasından bu yana ciddi bir ilaç, para ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Turchak, Moskova'nın şehirde yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin teslimi için bir insani yardım merkezi açacağını söyledi.