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Rus politikacı Andrey Turchak Ukrayna'daki gerçek niyetlerini açıkladı: Rusya sonsuza kadar burada

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Rus politikacı Andrey Turchak Ukrayna’daki gerçek niyetlerini açıkladı: Rusya sonsuza kadar burada

Ukrayna'nın Herson bölgesini ziyaret eden Rus politikacı Andrey Turchak'ın sözleri Rusya'nın gerçek niyetini ortaya koydu. Turchak, "Rusya sonsuza kadar burada. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır” dedi.

Rus politikacı Andrey Turchak, Herson'u ziyaret ettiği sırada söylediği sözlerle bir anda gündeme bomba gibi düştü. Kremlin yetkilisi dünyayı 'geçmişe dönüş olmayacağı' konusunda uyardı.

Turchak, Vladimir Putin'in işgalinin başlamasından bu yana Rus kuvvetlerinin eline geçen ilk büyük şehir olan Herson'da Ruslar ve Ukraynalıların "birlikte yaşayacaklarını" söyledi.

Böylelikle ilk kez üst düzey bir Rus yetkili Moskova'nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini açıkça ifade etmiş oldu ve Rusya'nın 'sonsuza kadar' Güney Ukrayna'da kalacağını iddia etti.

RUSYA'NIN GERÇEK NİYETİNİ AÇIKLADI

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin kıdemli üyelerinden Andrey Turchak, dün yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ukraynalılar için 'geçmişe dönüş olmayacağı' konusunda uyarılar yapan Rus siyasetçi "Rusya sonsuza kadar burada. Bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır" ifadesini kullandı.

Turchak, "Birlikte yaşayacağız, tarihi miras açısından zengin, burada yaşayan insanlar açısından zengin bu zengin bölgeyi geliştireceğiz" dedi. Bu, üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'nın Ukrayna topraklarında bulunma niyetini ilk kez açıklaması anlamına geliyor.

Herson, Rus kuvvetlerinin şehri ve çevresini kontrol altına alması ve tedarike engel olmasından bu yana ciddi bir ilaç, para ve yiyecek sıkıntısı çekiyor. Turchak, Moskova'nın şehirde yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin teslimi için bir insani yardım merkezi açacağını söyledi.

HERSON'DAKİ SİVİLLER ZORDA

Rusya bu bölgede, askerlerin Rus devlet televizyonu kameraları önünde sunduğu ve pek çok sakinin kabul etmeyi reddettiği kendi insani yardımları dışında tüm insani yardımları engelledi.

Turchak'ın Rusya'nın güney Ukrayna'da 'sonsuza kadar' kalacağı yönündeki iddialarına rağmen Ukrayna'nın güneydeki Herson, Moskova'nın ele geçirdiği tek önemli şehir olmaya devam ediyor.

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