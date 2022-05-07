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ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma yardımı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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ABD’den Ukrayna’ya yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

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