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Rusya'dan ABD'ye büyük gözdağı! Japon Denizi'nde kritik deneme

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Rusya’dan ABD’ye büyük gözdağı! Japon Denizi’nde kritik deneme

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Moskova'nın adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

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