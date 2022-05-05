05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağı düşürdük

Son dakika haberi... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait Su-24, Su-27 ve Su-25 model 3 savaş uçağını düşürdüklerini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA