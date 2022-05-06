Almanya'dan Ukrayna'ya obüs desteği! 7 adet PzH 2000
Almanya'nın Rusya savaşında destek verdiği Ukrayna için yeni kararlar alındı. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya PzH 2000 tipi 7 obüs vermek için anlaşma yapıldığını açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Almanya, Ukrayna'ya destek için 7 obüs göndereceğini ifade etti.
Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.
TAMİR EDİLİYORLAR
Labrecht, Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.
Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.
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