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Macaristan Başbakanı Orban'dan 'Rusya'ya petrol ambargosu' açıklaması! Ekonomimize atılan atom bombası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Macaristan Başbakanı Orban’dan ’Rusya’ya petrol ambargosu’ açıklaması! Ekonomimize atılan atom bombası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB tarafından Rusya'ya karşı alınan petrol yaptırımı kararı hakkında açıklama yaptı. Başbakan Orban yaptığı açıklamada, "Macaristan ekonomisine 'atom bombası' atmayla eşdeğer" ifadelerine yer verdi.

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