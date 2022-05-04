Rusya’ya ABD ve NATO’ya açık tehdit! Gördüğümüz yerde vururuz

9 MAYIS'TA KIZIL MEYDAN'DAKİ TÖRENDE 11 BİN ASKER YER ALACAK

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Bayramı geçit törenine ilişkin de bilgi veren Bakan Şoygu, törene 11 bin asker, 131 çeşit silah ve askeri teknik araç, 77 uçak ve helikopterin katılacağını aktardı.

Törende ilk kez Nahimov Deniz Askeri Okulu'nun Murmansk şubesi öğrencilerinin geçit törenine katılacağını bildiren Şoygu, orduya ait otomatik yönlendirme ve atış kontrol sistemi ile donatılmış Tornado-G 122 milimetrelik çok namlulu roketatarın da ilk kez törende yer alacağını dile getirdi.

Rusya'nın 28 şehrinde 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle geçit töreni düzenleneceği bilgisini paylaşan Şoygu, bu törenlerde toplam 65 bin kişi, 2 bin 400 çeşit silah ve askeri teknik araç, 460 uçak ve helikopterin yer alacağını ifade etti.