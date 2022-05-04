Rusya Ukrayna savaşında yeni cepheler mi açılacak? ABD istihbaratından flaş iddia

Rusya'nın ülkenin doğusunda referandum hazırlığında olduğu iddiası Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da gündeme getirilmişti.

ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried ise Rus lider Vladimir Putin'in Avrupa'nın kanlı savaşın bitmesi için bu üç bölgenin Moskova tarafından ilhakına izin vereceği düşüncesinde olduğunu ancak Buça gibi bölgelerde yaşanan katliamlardan sonra bu ilhak girişimlerinin artık Batı ülkelerinin kabul etmesinin imkansız olduğunu savundu.