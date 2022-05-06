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Ortalığı karıştıracak iddia! ABD paylaştı Ukrayna Moskova kruvazörünü batırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022
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Ortalığı karıştıracak iddia! ABD paylaştı Ukrayna Moskova kruvazörünü batırdı

Son dakika haberine göre: Rusya-Ukrayna savaşının ilerleyen haftalarında batan Moskova kruvazör gemisine tam olarak ne olduğu halen gizemini korurken, ABD basınından ilginç bir iddia geldi. ABD kaynaklı bir haber ajansının iddiasına göre ise Ukrayna, ABD istihbaratından aldığı bilgi sonucunda gemiyi batırabildi.

Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Moskova kruvazörünün Ukrayna tarafından nasıl vurulduğu halen merak konusu iken ABD'den geminin batırılmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

NBC haber kanalının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD istihbaratının paylaştığı istihbarat bilgisinin Ukrayna ordusunun Rus kruvazör gemisi Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

BİLGİLERİ İSTİHBARATTAN ALMIŞLAR

Saldırının Ukrayna kuvvetlerinin Amerikalılara Odesa'nın güneyinde Karadeniz'de seyreden bir gemi hakkında soru sormasının ardından gerçekleştiği iddia edilen haberde ABD istihbaratının o gemiyi Moskova olarak tanımladığı ve konumunun doğrulanmasına yardımcı olduğu, ardından Ukraynalıların gemiyi hedef aldığı öne sürüldü.

"SALDIRIYA KARIŞMADI"

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna'nın Moskova'yı hedef alacağını önceden bilmediği ve saldırı kararına karışmadığı da iddia edildi. ABD'nin ayrıca Rus gemilerinden gelen saldırıları da tespit edip Ukrayna ile paylaştığı belirtildi.

PENTAGON YORUMDA BULUNMUYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan istihbaratının Ukrayna ile gerçek zamanlı bilgi paylaştığını doğrulasa da Moskova gemisine ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

510 kişilik mürettebat taşıyan güdümlü bir füze kruvazörü olan Moskova, Rusya'nın Karadeniz Filosunun sancak gemisiydi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaşta batırılan en büyük Rus savaş gemisiydi. ABD, geminin iki Neptün gemisavar füzesi ile vurulduktan sonra 14 Nisan'da battığını açıklamıştı.

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