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Japonya Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
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Japonya Rus bireylere ve kuruluşlara yaptırımları genişletiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleteceklerini söyledi. Kişida, G-7 ülkelerinin "Ukrayna'da üstlendiği rolün önemine" dikkati çekerek, "Barış ve düzeni korumak için G-7 dayanışmasını güçlendirmeliyiz" dedi.

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