Son dakika: Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.



Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.