Son dakika: Moskova kruvazör gemisi vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar
Son dakika haberine göre Ukrayna makamları Neptun füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait Moskova adlı kruvazör gemisini vurduklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı ise kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Maksim Marçenko yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerince fırlatılan iki Neptun seyir füzesinin Rus filosuna ait Moskova kruvazör gemisine isabet ettiğini belirterek, bunun sonucunda gemide yangın başladığını kaydetti.
Marçenko, çok ciddi bir hasar gören kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğunu ifade etti.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA: MÜHİMMAT PATLADI
Rus Karadeniz filosuna ait "Moskova" isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü" ifadesi kullanıldı.
Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
YILAN ADASI'NDAKİ SALDIRIYI DÜZENLEMİŞTİ
Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.
Rus donanmasının amiral gemilerinden olan "Moskova" güdümlü füze kruvazörü, 1979'da denize indirildi ve 2020'de tadilattan geçirildi.
Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.
Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi.
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