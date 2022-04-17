Batan Rus gemisi Moskova’nın mürettebatına ne oldu? Rusya’nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay

Gemide yaşananlarla ilgili elle tutulur bir kanıt bulunamazken, gemi mürettabatına ne olduğu da merak konusu oldu.

Dış basında dönen haberlerde füze saldırısı sırasında yüzlerce Rus askerinin öldüğü söylenmişti. Rusya ise bu iddiaları da yalanlayarak mürettebatın ölmediğini belirtti.