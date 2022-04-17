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Batan Rus gemisi Moskova'nın mürettebatına ne oldu? Rusya'nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Batan Rus gemisi Moskova’nın mürettebatına ne oldu? Rusya’nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova kruvazörünün akıbeti merak ediliyor. Ukrayna'nın Netün füzesiyle vurduğunu iddia ettiği Moskova kruvazörü için Rusya yalanmala yayınlamıştı. Son olarak Rusya'nın savaş gemisiyle ilgili yayınladığı videonun tarihinin olmaması dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna savaşı 50. günde devam ederken Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.

Rusya ise olayla ilgili iddiaların yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denilmişti.

Gemide yaşananlarla ilgili elle tutulur bir kanıt bulunamazken, gemi mürettabatına ne olduğu da merak konusu oldu.

Dış basında dönen haberlerde füze saldırısı sırasında yüzlerce Rus askerinin öldüğü söylenmişti. Rusya ise bu iddiaları da yalanlayarak mürettebatın ölmediğini belirtti.

Rusya, Moskova savaş gemisinden kurtulanları gösterdiğini iddia edilen bir video yayınladı.

Videoda, 60 yaşındaki donanma komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un da ortaya çıktığı görülüyor.

Sessiz olarak yayınlayan görüntülerde bir geçit töreni olduğu, üniformalı yaklaşık 120 denizci ve subayın hazırda beklediği anlar yer aldı. Yevmenov da kalabalığa seslendi.

Ukrayna, kaptan da olmak üzere 12 bin 500 tonluk gemideki 510 mürettebatın tamamının öldüğünü iddia ediyor. Eğer bu iddialar doğruya Rus donanması, II. Dünya Savaşı'ndan beri denizde en büyük kaybını vermiş demektir.

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Ancak videodaki bir ayrıntı dikkat çekti.

Tarihi olmayan videonun ne zaman çekildiği net değil. Rusya'nın en büyük haber ajanslarından biri olan TASS da videonun tarihini doğrulayamadı. Bu da yaşananlarla ilgili daha çok soru işaretinin meydana gelmesine neden oldu.

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