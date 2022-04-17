Batan Rus gemisi Moskova'nın mürettebatına ne oldu? Rusya'nın yayınladığı videoda dikkat çeken detay
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Moskova kruvazörünün akıbeti merak ediliyor. Ukrayna'nın Netün füzesiyle vurduğunu iddia ettiği Moskova kruvazörü için Rusya yalanmala yayınlamıştı. Son olarak Rusya'nın savaş gemisiyle ilgili yayınladığı videonun tarihinin olmaması dikkat çekti.
Rusya ise olayla ilgili iddiaların yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" denilmişti.
Gemide yaşananlarla ilgili elle tutulur bir kanıt bulunamazken, gemi mürettabatına ne olduğu da merak konusu oldu.
Dış basında dönen haberlerde füze saldırısı sırasında yüzlerce Rus askerinin öldüğü söylenmişti. Rusya ise bu iddiaları da yalanlayarak mürettebatın ölmediğini belirtti.
Rusya, Moskova savaş gemisinden kurtulanları gösterdiğini iddia edilen bir video yayınladı.
Videoda, 60 yaşındaki donanma komutanı Amiral Nikolay Yevmenov'un da ortaya çıktığı görülüyor.
Sessiz olarak yayınlayan görüntülerde bir geçit töreni olduğu, üniformalı yaklaşık 120 denizci ve subayın hazırda beklediği anlar yer aldı. Yevmenov da kalabalığa seslendi.
Ukrayna, kaptan da olmak üzere 12 bin 500 tonluk gemideki 510 mürettebatın tamamının öldüğünü iddia ediyor. Eğer bu iddialar doğruya Rus donanması, II. Dünya Savaşı'ndan beri denizde en büyük kaybını vermiş demektir.
DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Ancak videodaki bir ayrıntı dikkat çekti.
Tarihi olmayan videonun ne zaman çekildiği net değil. Rusya'nın en büyük haber ajanslarından biri olan TASS da videonun tarihini doğrulayamadı. Bu da yaşananlarla ilgili daha çok soru işaretinin meydana gelmesine neden oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM 5.000 personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM kura sonuçları sıralı liste açıklandı mı? Başvuru ekranı...
- Son dakika ara tatil 2 hafta uzatıldı mı? 18 Nisan'da okullar açılacak mı, uzatıldı mı? MEB SON AÇIKLAMALAR...
- Son dakika: Benzine zam var mı? 2022 motorin (mazot), benzin ve LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel fiyat listesi...
- Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Giresunspor BJK maçı hangi kanalda?
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 MEB açık lise 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?
- Fitre ne zaman, kimlere verilir? Kardeşe, toruna, akrabaya fitre verilir mi? 2022 fitre miktarı ne kadar?
- Oruçluyken ruj sürmek orucu bozar mı? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu açıkladı! Nemlendirici ya da ruj sürmek...
- 18 Nisan'da okul var mı? Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 ara tatil kaç gün sürecek? MEB ara tatil takvimi
- Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 2022 bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili birleşecek mi? Son gelişmeler
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB BİLSEM değerlendirme sınavı son gün ne zaman?
- Diyanet 2022 umre fiyatları ne kadar? Umre ne zaman yapılacak? Umre ziyaretleri için tarih belli oldu
- Kritik toplantı: Maske yasağı kalktı mı? Okullarda, kapalı alanlarda, metro ve otobüste maske zorunluluğu kalkıyor mu?