Avrupa’da Rus petrolü korkusu! Kısa sürede alternatif bulmak zor

Slovakya Ekonomi Bakan Yardımcısı Karol Galek de ülkesinin söz konusu hedefe ulaşabilmek için en az 2025'e kadar zamana ihtiyaç olduğunu ve teklifin Avusturya, Çekya ve Ukrayna için de baskı yaratacağını ifade etti.

Çekya Başbakanı Petr Fiala ise petrol ithalatını Rusya yerine başka bir ülkeden yapabilmesi için Çekya'nın 2-3 yıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

AB'nin teklifi en geç gelecek hafta pazartesiye kadar değerlendirmesi beklenirken, söz konusu gelişmelerin petrol piyasalarında da istikrarsızlığa neden olabileceği tahmin ediliyor.