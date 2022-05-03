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Rusya'dan 'dostane olmayan ülkeler' için yeni yaptırım kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Rusya’dan ’dostane olmayan ülkeler’ için yeni yaptırım kararı

Geçtiğimiz günlerde 'dostane olmayan' ülkeler listesini yayımlayan Rusya'dan yeni bir karar geldi. Rusya lideri Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

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