04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: AB Komisyonu'ndan Rus petrolü için yaptırım hamlesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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Son dakika: AB Komisyonu’ndan Rus petrolü için yaptırım hamlesi

Son dakika haberleri... AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

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