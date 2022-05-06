Annesinin cesedini 2 hafta tuvalette sakladı! Sinekler ortaya çıkardı

26 Nisan sabahı eve rutin bir ziyaret gerçekleştiren sosyal hizmet görevlisi, yaşlı kadının evde olmamasından ve kızının davranışlarından şüphelendi. Ayrıca tuvaletin yanında birçok sinek olduğunu gören görevli, vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Evde yapılan aramada yaşlı kadının cesedine tuvalette rastlanırken, kızı ise tutuklandı.