Macaristan Rusya’ya uygulanan gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlar hakkında açıklama yaptı

Szijjarto, son dönemde Kazakistan'dan petrol ithalatını artırdıklarına dikkati çekerek, "Şu anda petrol ihtiyacımızın yüzde 16'sını Kazakistan'dan karşılıyoruz. Bu da yine kombine petrol boru hattıyla Rusya üzerinden geliyor. Yaptırımlar bu olasılığı da etkiliyor." dedi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi de Rusya'ya karşı yaptırımların iki ülkenin ekonomik ve ticari iş birliğini olumsuz etkilediğini aktardı.