Son dakika: 'Kiev Hayaleti' savaşta öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde, 6 Rus uçağını düşürdüğü haberleriyle birlikte Ukrayna’da efsane haline gelen ‘Kiev’in Hayaleti’ pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. İngiliz basınında çıkan haberlerde pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.
Rusya'njın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ilk günlerinde savunma cephesinde 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) olarak adlandırılan ve halk arasında kahraman haline gelen savaş pilotunun öldürüldüğü açıklandı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
The Times of London'ın haberinde kimliği açıklanan pilotun 29 yaşındaki bir çocuk babası Binbaşı Stepan Tarabalka olduğu belirtildi.
Ailesinin açıklamasında Tarabalka, ölümünden sonra Ukrayna'nın savaşta en büyük cesaret madalyası olan Altın Yıldız Nişanı ile Ukrayna Kahramanı unvanına layık görüldü.
Kaynakların verdiği demeçte, Tarabalka'nın kimliğini doğrulanırken, Ukraynalı yetkililer kahramanlıklarını yaptığı sırada kullandığı tüm kask ve gözlüklerinin Londra'da açık artırmaya çıkarılacağını söyledi.
Tarabalka, Ukrayna hükümetinin savaşın ilk günlerinde altı Rus jetini düşürmesinin o zamanlar adı bilinmeyen pilota güven vermesiyle gizemli bir efsane haline geldi.
Kimliği bir sır olarak kaldığı için birçok kişi tarafından "Hayalet" olarak adlandırılan Binbaşı'nın gerçek olup olmadığını sorgulanmıştı.
UKRAYNA'DAN RUS ORDUSUNUN KAYIPLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 200 asker, 190 uçak, 155 helikopter ve 1008 tank kaybettiğini bildirdi.
Rus ordusunun 24 Şubat-30 Nisan dönemindeki kayıplarına ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Rus ordusu toplamda 23 bin 200 asker kaybetti ve 190 uçak, 155 helikopter, 1008 tank, 2 bin 445 zırhlı araç, 436 top, 151 roketatar sistemi ve 77 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1701 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 232 insansız hava aracını da yitirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
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