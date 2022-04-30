Son dakika: ’Kiev Hayaleti’ savaşta öldürüldü! Kimliği ortaya çıktı





Tarabalka, Ukrayna hükümetinin savaşın ilk günlerinde altı Rus jetini düşürmesinin o zamanlar adı bilinmeyen pilota güven vermesiyle gizemli bir efsane haline geldi.



Kimliği bir sır olarak kaldığı için birçok kişi tarafından "Hayalet" olarak adlandırılan Binbaşı'nın gerçek olup olmadığını sorgulanmıştı.